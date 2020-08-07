"Если буду говорить о календаре, буду материться. За 21 день семь матчей — это нормально? В Европе у команд по четыре состава. Мы выигрывали у кого-нибудь из них, хотя бы один клуб?"
Также Мещеряков подчеркнул, что в России стоимость всего рекламного рынка меньше, чем прав в Английской Премьер-Лиги, а также отметил, что "Локомотив" старается жить по средствам.
Напомним, что минувший сезон "железнодорожники" завершили на 2 строчке с 57 очками. В сезоне 2020/2021 "Локомотив" примет участие в групповой стадии Лиги Чемпионов.
Источник: "Чемпионат"
Мещеряков: буду материться, говоря о календаре
Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров "Локомотива", прокомментировал календарь нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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