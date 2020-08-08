Нападающий подписал соглашение с "Локомотивом" на четыре года. В "Локо" 22-летний форвард получил футболку с 88-м номером.
В "Локомотив" Лисакович перешёл из солигорского "Шахтёра", воспитанником которого он и является. В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Лисакович в 19 матчах забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Форвард с 2019 года вызывается в сборную своей страны.
"Локомотив" объявил о переходе Лисаковича
Пресс-служба "Локомотива" представила очередного новичка команды, им стал белорусский форвард Виталий Лисакович.
Фото: Белта
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