Родченков обвинил бывшего врача "Зенита" в работе с допингом
Быстров заявил, что за время работы с Пуховым, который являлся сотрудником "Зенита" с 2006 по 2017 год, у него не было никаких допинговых ситуаций, хотя футболист проходил допинг контроль "больше 20-30 раз". Экс-игрок "Зенита" отметил, что тестирования он вместе с партнерами успешно проходил и на международных турнирах.
"То, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков - уже давно миф.
Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Он все время будет подливать масло в огонь.
Его слова о каком-то возможном допинге — бред", — цитирует Быстрова Sport24.
Быстров назвал бредом допинговые обвинения Родченкова в адрес бывшего врача "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров уверен, что обвинения информатора WADA Григория Родченкова в адрес экс-врача клуба Сергея Пухова не имеют ничего общего с реальностью.
Фото: ФК "Зенит"
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