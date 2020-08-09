Об этом сообщил ведущий программы "Футбол России" Илья Казаков.
"Якобы Герта предлагает 5. Официальное предложение вроде бы есть", написал в своем телеграм-канале Казаков.
Информацию о том, что "Герта" действительно сделала предложение по Урунову, подтвердил телеграм-канал "Ложа Прессы".
"Спартак" объявил о приобретении 19-летнего узбекского полузащитника из "Уфы" 5 августа. По сообщениям медиа, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Зимой "Уфа" приобрела игрока за 200 тысяч евро, на его счету в Российской Премьер-Лиге 10 матчей.
"Герта" сделала "Спартаку" предложение по Урунову
"Герта" намерена приобрести новичка "Спартака" Остона Урунова. Берлинский клуб уже сделал красно-белым официальное предложение.
Фото: ФК "Спартак"
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