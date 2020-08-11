"Сочи" объявил о трансфере Жоаозиньо Бывший полузащитник "Динамо" Жоаозиньо определился с новым клубом. View this post on Instagram 31-летнии? бразильскии? полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером. | #СилаДуха #КарнавалВСочи A post shared by Футбольныи? клуб «Сочи» (@pfcsochi) on Aug 11, 2020 at 5:51am PDT 31-летний бразилец стал игроком "Сочи". О подробностях сделки информации пока нет.Жоазиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, а с 2018 по 2020 год он защищал цвета московского "Динамо". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:10 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Жоазиньо Российские трансферы Сочи Нашли ошибку в статье? Напечатать (5) 60 1 2 3 4 5