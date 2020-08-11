"Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. В данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет", - сказал Радимов.
Широков был недоволен неназначением пенальти в ворота соперника, после чего избил арбитра.
Ранее стало известно, что "Матч ТВ" отстранил Широкова от работы.
Источник: RT на русском
Радимов: Широкова есть за что осуждать
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с избиением арбитра Романом Широковым в любительсвком матче.
Фото: Газета.ру
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