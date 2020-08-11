По словам специалиста, ему после матча первого тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) удалось дозвониться до венгерского функционера и задать ему вопрос о неназначенном пенальти после столкновения Ивана Игнатьева и Гильерме.
"Услышали ответ: "Не могу сказать, это пенальти или нет". Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: "Не знаю". Разве так может говорить руководитель судей?" - цитирует Слуцкого "СЭ".
Судейский скандал и в Казани: Слуцкого удалили, Гильерме считает, что Игнатьев сам в него врезался
Слуцкий был удален арбитром Сергеем Ивановым после перерыва матча.
Слуцкий: Кашшаи не смог ответить, пенальти это или нет. Что это за ответ?!
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о телефонном разговоре с главной департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.
Фото: ФК "Рубин"
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