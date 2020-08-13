Экс-футболист питерцев Мигель Данни прокомментировал назначение Андрея Аршавина на пост директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в "Зените" .
"Аршавин — легендарный игрок для Санкт-Петербурга, он многое сделал для клуба. Здорово, что у него появилась возможность занять управляющую должность", — передаёт слова Данни Р-Спорт.
Напомним, что Аршавин был назначен директором Департамента развития молодежного футбола "Зенита" 2 августа. После завершения карьеры он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита" и получил лицензии категорий D и C. Он приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.
Данни: Аршавин - легендарный игрок для Санкт-Петербурга
Экс-футболист питерцев Мигель Данни прокомментировал назначение Аршавина на пост директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в "Зените" .
Фото: ФК "Зенит"
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