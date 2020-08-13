Также Слуцкий оштрафован на 200 тысяч рублей.
"Меня не может устроить или не устроить. Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета.
Повлияет ли мое отсутствие на матч с "Уралом"? У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации", - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.
Напомним, в 1-м туре чемпионата России "Рубин" в Казани проиграл "Локомотиву". Встреча завершилась со счетом 0:2. Слуцкий был удален в перерыве за высказывание в адрес судей. На послематчевой пресс-конференции специалист также раскритиковал арбитров и потребовал пожизненно отстранить Сергея Иванова от судейства.
Матч "Рубин" - "Урал" пройдет 15 августа и начнется в 15:30 мск.
Слуцкий - о своей дисквалификации: я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на 2 матча (1 условно).
Фото: ФК "Рубин"
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