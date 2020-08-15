Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук.
"Были моменты забить раньше. Доволен. Последние 50 минут нервничали, но заслужили победу. 6 очков. Уже через три дня новый матч. Думаю, что в составе появятся новые игроки", - цитирует Николича "Чемпионат".
Железнодорожники в следующем туре сыграют с "Уралом". Встреча пройдет в Екатеринбурге 19 августа.
"Локомотив" после 2 туров имеет в активе 6 очков и вместе с ЦСКА делит первое место в турнирной таблице.
Николич: "Локомотив" заслужил победу над "Краснодаром"
Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал победу над "Краснодаром".
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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