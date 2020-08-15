"У нас были неплохие моменты, но не сумели забить. Поговорили в раздевалке, вышли на второй тайм, начали играть близко к тому, как надо. Мы готовились к сопернику всю неделю, смотрели игры, тренировались", - цитирует Попова пресс-служба "Ростова".
Поединок "Ростов" - "Зенит" завершился победой гостей со счетом 2:0.
В 3-м туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским "Динамо". Встреча пройдет 19 августа.
Попов: готовились к "Зениту" всю неделю
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов подвел итог матча 2-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!