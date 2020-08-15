Заболотный: будем выгрызать очки в каждом матче Нападающий "Сочи" Антон Заболотный подвел итог матча 2-го тура РПЛ с "Химками". View this post on Instagram Кровь, травмы - не важно! Будем выгрызать очки в каждом матче? #СилаДуха #ЗдесьВамНеКурорт A post shared by Anton Zabolotniy (@zabolotniy_anton) on Aug 15, 2020 at 10:20am PDT Поединок "Сочи" - "Химки" завершились со счетом 1:1.В 3-м туре чемпионата России "Сочи" на своем поле примет "Рубин". Игра пройдет 18 августа. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 09:14 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Заболотный Сочи Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5