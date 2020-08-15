"Вот-вот будет усиление. Клуб работает над этим. Есть некоторые трудности в переговорах, но в ближайшее время объявим о трансферах", - сказал Мещеряков.
Этим летом "Локомотив" подписал контракты с защитниками Слободаном Райковичем и Виталием Лысцовым, полузащитником Жасуром Жалолиддиновым и нападающим Виталием Лисаковичем.
После двух туров РПЛ "Локомотив" набрал шесть очков.
Источник: Р-Спорт
Мещеряков: в ближайшее время объявим об усилении "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!