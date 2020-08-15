Мещеряков: в ближайшее время объявим об усилении "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости
"Вот-вот будет усиление. Клуб работает над этим. Есть некоторые трудности в переговорах, но в ближайшее время объявим о трансферах", - сказал Мещеряков.

Этим летом "Локомотив" подписал контракты с защитниками Слободаном Райковичем и Виталием Лысцовым, полузащитником Жасуром Жалолиддиновым и нападающим Виталием Лисаковичем.

После двух туров РПЛ "Локомотив" набрал шесть очков.

Источник: Р-Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Мещеряков Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Фанату "Локомотива" грозит административная ответственность за флаг в поддержку Беларуси 1
Бывший президент "Барселоны" - о матче с "Баварией": это унижение, но Сетьена винить не надо
Защитник "Манчестер Сити" раскритиковал работу VAR в матче с "Лионом" 1
Черчесов выложил снимок с Хабибом Нурмагомедовым (фото)
"Рубин" показал, что осталось за кадром встречи с "Уралом" (видео)
Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ 1
Шкурин: когда не играл, меня это мотивировало больше работать
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
РФС планирует выяснить обстоятельства гибели 17-летнего футболиста в Москве
"Юве" и "Сити" биты, "Бавария" - трепещи! "Лион" - везунчики или топовая команда? 1
"СКА-Хабаровск" минимально обыграл "Волгарь"
"Урал" подал жалобу на арбитра матча с "Рубином"
Медведев: Маммане нужно набирать форму, "Зенит" следит за ним
Де Брюйне заявил, что деньги правят футболом 5
Гендиректор "Зенита": ждем Дзюбу к матчу с ЦСКА
Малком, Ловрен и новый лидер ЦСКА. Сборная лучших игроков второго тура 3
В Москве умер 17-летний футболист 3
Мещеряков: в ближайшее время объявим об усилении "Локомотива"
Игнатьев: Пиняев способен вырасти в топ-игрока 3
Милевский прокомментировал ситуацию в Беларуси 1
Твиттер "Зенита": побеждать "Лион" в Лиге чемпионов - это не для всех 23
Гуга не перейдет в "Спартак" 2
Заболотный: будем выгрызать очки в каждом матче
Акинфеев: ЦСКА всегда будет первым 14
Гвардиола заявил, что однажды "Манчестер Сити" преодолеет четвертьфинал Лиги чемпионов 3
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов 3
Попов: готовились к "Зениту" всю неделю 1
Ловрен: рад забитому мячу, но гораздо важнее, что мы не пропустили 1
Малком: с ребятами из "Барселоны" после поражения от "Баварии" не разговаривал 3
"Лион" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов 28
Все новости