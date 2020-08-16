Агент игрока армейцев провел переговоры со спортивным директором "Наполи" Кристиано Джунтоли, после чего стало известно, что переход Влашича в неаполитанский клуб оценивается как маловероятный.
"Наполи" не готов платить большие деньги за Влашича, которые просит ЦСКА. Московский клуб оценивает своего игрока в 20 млн евро.
В прошлом сезоне РПЛ 22-летний Влашич в составе ЦСКА провел 30 матчей и забил 12 мячей.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Влашич не перейдет в "Наполи"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич интересен "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
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