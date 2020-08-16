Рыбчинский: на месте Миранчука выбрал бы не "Ювентус", а "Аталанту"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский порассуждал о будущем своего одноклубника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
"Алексей ничего не говорил о своём переезде в Италию, поэтому никто ничего не знает. Попасть в "Ювентус" для Алексея было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в "Аталанту", чем в "Юве". В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. "Аталанта" тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать", - цитирует Рыбчинского "Советский спорт".

Напомним, что сегодня появилась информация о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". На дням может состояться встреча представителей итальянского клуба и агента россиянина. Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Ювентуса" и "Милана".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний атакующий полузащитник провёл 2 игры, в каждой из которых отметился забитым голом.

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Теги: Рыбчинский Миранчук Локомотив
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