Контракт с вратарём будет действовать до конца сезона 2021/2022, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Ранее Медведев выступал за "Зенит-Ижевск", "Ростов" и "Локомотив". Последний раз голкипер появлялся на поле в официальном матче в 2017 году. Всего в составе "железнодорожников" Медведев провёл 3 матча.
Никита Медведев стал футболистом "Рубина"
Бывший вратарь "Локомотива" Никита Медведев перешёл в "Рубин" в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Рубин"
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