Представители "быков" пообщались с окружением футболиста на предмет возможного перехода. Официального предложения красно-белым пока нет.
Ранее в СМИ сообщалось, что Рассказовым интересуются "Динамо" и "Локомотив".
Рассказов является воспитанником московского "Спартака". Всего 22-летний футболист провел за красно-белых 50 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Соглашение игрока со "Спартаком" рассчитано до 2021 года.
Источник: Metaratings
Рассказовым интересуется "Краснодар"
Фото: ФК "Спартак"
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