Ловрен: английский Дзюбы ужасен

Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, что немного понимает шутки партнера по команде Артем Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Успел ли с кем-то сдружиться? Пока слишком рано об этом говорить. Я пока привыкаю к команде, узнаю ребят. Пытаюсь говорить со всеми на всех языках.

Шутки Дзюбы немного понимаю. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский… ужасен (смеется)" - цитирует Ловрена Sport24.

"Зенит" объявил о переходе Ловрена из "Ливерпуля" в конце июля. Соглашение с хорватским футболистом рассчитано на три года. Ловрен сыграл за "Зенит" в первых двух турах против "Ротора" и "Ростова", в котором он отметился забитым мячом.

В 3-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле примет ЦСКА. Встреча пройдет 19 августа.

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Теги: Ловрен Дзюба Зенит
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