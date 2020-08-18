"Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без "Спартака". Это же главный бренд нашего футбола", - цитирует Ещенко "Советский спорт".
Напомним, встреча 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" завершилась скандальной ничьей 2:2. Главный судья матча Василий Казарцев назначил в ворота московского клуба два пенальти. После игры Федун сообщил, что снимет команду с РПЛ. Позже Казарцева отстранили на неопределенное время.
Завтра красно-белые в 3-м туре РПЛ на выезде сыграют против "Уфы". Матч пройдет в 16:00 мск.
Ещенко: не представляю чемпионат России без "Спартака". Это же главный бренд нашего футбола
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как в команде отреагировали на слова владельца Леонида Федуна о снятии клуба с чемпионата России.
Фото: Матч ТВ
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