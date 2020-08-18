Сообщается, что футболиста в своей команде хотят видеть "Химки" и "Краснодар". Сам защитник больше склоняется к переходу в стан "быков".
В прошлом сезоне на счету Кутепова 11 матчей в РПЛ. Соглашение с московским клубом действует до лета следующего года.
"Чемпионат"
СМИ: Кутепов может перейти в "Краснодар" или "Химки"
В услугах защитника "Спартака" Ильи Кутепова заинтересованы два клуба РПЛ.
Фото: РИА Новости
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