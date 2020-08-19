"У Кокорина остается мышечная проблема. Надеемся, он долечится и скоро вернется в строй", - сказал Хинкель.
Матч в Уфе завершился вничью со счетом 1:1. Следующий поединок "Спартак" проведет на своем стадионе против "Локомотива" 23 августа.
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, однако еще не провел ни одной игры в составе красно-белых.
Источник: "СЭ"
Хинкель рассказал о травме Кокорина
Фото: ФК "Спартак"
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