Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
1 - 2 1 2
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Беллингем после поражения ударил игрока сборной Аргентины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Уже после финального свистка английский футболист ударил защитника Валентина Барко. Беллингем подошёл к группе аргентинских игроков со спины и рукой ударил Барко по затылку. Футболисты обеих команд быстро вмешались и не позволили конфликту перерасти в массовую потасовку.

Теперь сборная Аргентины сыграет с Испанией в финале чемпионата мира - 2026, а Англия встретится с Францией в матче за третье место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится