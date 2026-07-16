Беллингем после поражения ударил игрока сборной Аргентины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Уже после финального свистка английский футболист ударил защитника Валентина Барко. Беллингем подошёл к группе аргентинских игроков со спины и рукой ударил Барко по затылку. Футболисты обеих команд быстро вмешались и не позволили конфликту перерасти в массовую потасовку.



Теперь сборная Аргентины сыграет с Испанией в финале чемпионата мира - 2026, а Англия встретится с Францией в матче за третье место.