Хацкевич: делать выводы по "Ротору" еще рано

Главный тренер "Ротора" прокомментировал матч 3-го тура РПЛ с "Ахматом".

Фото: dynamo.kiev.ua

Поединок в Грозном завершился со счетом 3:1 в пользу "Ахмата".



"Все страются выкладываться на 100 процентов, но без усиления, без длины скамейки нам тяжело усилить игру в атаке. На замене у нас были одни защитники. Делать выводы по нашей команде еще рано, пусть пройдет хотя бы шесть-сеть туров", - приводит слова Хацкевича пресс-служба "Ахмата".



"Ротор" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Хацкевича на своем поле сыграют с "Сочи". Встреча пройдет 22 августа.