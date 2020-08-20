Хорватский полузащитник перешёл в "Динамо" из загребского "Динамо". Полузащитник дебютировал в новом клубе в матче 3-го тура РПЛ с "Ростовом".
Эту встречу "Динамо" выиграло со счётом 2:0. В результате в трёх турах москвичи набрали 7 очков.
"Никола Моро вышел против "Ростова" и сразу совершил много отборов. Даже подсказывал партнёрам, несмотря на то что в команде третий день. У Моро это здорово получается, а в центре поля подсказ особенно важен. Видно, что это игрок высокого уровня", - цитирует Шунина "Чемпионат".
Шунин: видно, что Моро - игрок высокого уровня
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин поделился мнением о новичке команде Николе Моро.
Фото: ФК "Динамо" Москва
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