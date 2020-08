Евсеев: не дали "Спартаку" создать голевых моментов, внимания не теряли

View this post on Instagram

Ну что, давайте поговорим о матче без эмоций. Мы анализировали стартовые игры Спартака. Команда играла с разными заданиями и по разным схемам. 2 опорных, 3 форварда в одном матче. В другом 1 опорный, 2 центральных полузащитника чуть выше и 2 форварда. Поэтому готовились и к схеме 3-4-3, и к 3-5-2. Понимали, что в переходных фазах Спартак имеет преимущество. Команда старается проводить атаки как можно быстрее, поэтому была задача как можно меньше терять мяч и постоянно ждать передач в зону атаки. Перед матчем говорили ребятам, что Крал уходит на бровку, Зобнин идёт выше, поэтому крайние игроки должны были перекрывать Крала, мешать ему. Но оно дело знать, другое - сделать. Получалось не всегда. По тому как играл поначалу Спартак, было понятно, что за счет среднего паса создаётся пространство для подключений Айртона. В 1-м тайме это создавало проблемы. Но в перерыве обстоятельно поговорили и уже во 2-м тайме в обороне сыграли уверенно. Голевых моментов создать не дали. Да, удары были, но со средней дистанции. И мячи до Беленова доходили «рваные». Мешали, блокировали. Внимание не теряли. Но это про «Спартак». А что мы сами? В атаке один их компонентов игры это стандарты. Мы великолепно начали, но потом у своих ворот действовали при стандартах плохо. Заработали пенальти. Опять-таки, в перерыве перестроили игру при стандартах, обратили внимание на ошибки и больше не позволии Спартаку добираться до мяча при штрафных и угловых. Если судить по счету, ребята справились, хоть и было непросто. По интенсивности была очень хорошая игра. Физически выдержали. Разве что Данченко понадобилась замена. Было видно, что отдал все силы. Но к нему были большие требования, он сыграл с листа, провёл энергозатратный матч. Всеми игроками доволен. Многие ждали другого, но про это я уже сказал вчера. Восстанавливаемся и готовимся к «Ростову». Ещё один сложный, но интересный соперник. Уважаем, но не боимся. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев