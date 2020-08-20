Кверквелия ушёл из "Локомотива" в "Ротор" на правах аренды

? Саба Кверквелия продолжит карьеру в @RotorOfficial на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения.



Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны ?



Желаем Сабе успехов в новой команде! pic.twitter.com/NhXkSABvOi — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 20, 2020

Грузинский защитник перешёл в волгоградский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.Кверквелия выступает за "Локомотив" с 2017 года. Текущий контракт Кверквелии с московским клубом рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются европейские клубы.В минувшем сезоне Кверквелия провёл за "Локомотив" лишь 9 матчей в РПЛ.