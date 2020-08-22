"Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. Предпочитаю, когда нападающий может не только открыться по центру, но и при необходимости, что называется, свалиться во фланг. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет", - цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
ЦСКА приобрел аргентинского нападающего у "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро. "Сан-Лоренсо" сохранил 20 процентов прав на Гайча. По данным СМИ, зарплата футболиста в московском клубе составит 900 тысяч евро в год.
ЦСКА в нынешнем сезоне в трех матчах набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Сегодня армейцы на своем поле примут "Рубин".
Гончаренко: не сомневаюсь, что Гайч нам поможет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о новичке команды Адольфе Гайче.
Фото: Чемпионат
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