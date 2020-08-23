22-летний форвард армейцев в игре первого тура РПЛ с "Химками" получил травму колена, после чего пропустил три матча. Ожидается, что Чалов успеет восстановиться к ближайшему поединку с "Краснодаром".
Матч 5-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА состоится 26 августа. Начало - в 20:30 мск.
Вчера ЦСКА на своем поле проиграли "Рубину" со счетом 1:2. Подопечные Виктора Гончаренко занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24
Источник: Чалов сможет сыграть с "Краснодаром"
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сможет помочь команде в матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости
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