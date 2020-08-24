По информации источника, футболист покинул расположение ростовчан и полетел в Москву для прохождения медосмотра для армейского клуба. В случае удачного прохождения Зайнутдиновым медицинского обследования ЦСКА заплатит за 22-летнего футболиста сумму отступных, прописанную в контракте игрока с "Ростовом", и официально объявит о трансфере, сообщает "РБ-Спорт".
Напомним, что Зайнутдинов перешёл в "Ростов" в 2019 году. За это время полузащитник провёл 31 матч в чемпионате России и отметился 4 забитыми мячами.
Зайнутдинов в ближайшее время пройдёт медосмотр в ЦСКА
Полузащитник "Ростова" Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу в ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
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