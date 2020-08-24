"Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит. Именно атака – приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы", - передает слова Точилина "Р-Спорт".
Напомним, что после 4-х туров РПЛ "Сочи" с 8 очками занимает 3 место. Следующий матч сочинцы проведут 25 августа в гостях против "Тамбова". Встреча начнётся в 18:30 по Москве на "Мордовия Арене".
Точилин рассказал о трансферных целях "Сочи"
Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин рассказал о трансферных целях команды.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!