Напомним, Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года, но из-за травмы всё ещё ни разу не вышел на поле. 22 августа форвард уже тренировался в общей группе.
Следующий матч красно-белые проведут на выезде 26 августа против "Ротора". Встреча начнётся в 18:30 по Москве, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Источник: ТАСС
СМИ: Кокорин сыграет за "Спартак" не раньше конца сентября
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин сможет дебютировать за красно-белых не ранее конца сентября.
Фото: ФК "Спартак"
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