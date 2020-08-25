В РФС не нашли нарушений в работе Сухого и Матюнина на матче "Рубин" - "Урал"

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение "Урала" по качеству судейства в матче с "Рубином".
Фото: ФК "Урал"
Игра, которая прошла 15 августа в рамках 2-го тура чемпионата России, завершилась ничейным результатом (1:1).

В РФС одобрили решение главного арбитра встречи Алексея Сухого и судьи VAR Алексея Матюнина в назначении пенальти на 31 минуте за фол полузащитника "Урала" Романа Емельянова на Оливере Абильдгоре в штрафной площади.

Также в комиссии одобрили продолжении игры и неназначения пенальти в ворота "Рубина" в добавленное к первому тайму времени, а также отмену гола в ворота казанцев на 57 минуте.

Источник: telegram-канал РФС

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Теги: Рубин Урал Сухой Матюнин РФС
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