В РФС не нашли нарушений в работе Сухого и Матюнина на матче "Рубин" - "Урал"

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение "Урала" по качеству судейства в матче с "Рубином".

Фото: ФК "Урал"

Игра, которая прошла 15 августа в рамках 2-го тура чемпионата России, завершилась ничейным результатом (1:1).



В РФС одобрили решение главного арбитра встречи Алексея Сухого и судьи VAR Алексея Матюнина в назначении пенальти на 31 минуте за фол полузащитника "Урала" Романа Емельянова на Оливере Абильдгоре в штрафной площади.



Также в комиссии одобрили продолжении игры и неназначения пенальти в ворота "Рубина" в добавленное к первому тайму времени, а также отмену гола в ворота казанцев на 57 минуте.



Источник: telegram-канал РФС