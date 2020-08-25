Байрамян сможет дебютировать за сборную Армении в ближайших матчах Лиги наций

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян имеет возможность дебютировать за национальную команду Армении.

Фото: ФК "Ростов"

28-летний футболист получил вызов в сборную Армении на ближайшие матчи Лиги наций, в которой ей предстоит встретиться с Северной Македонией и Эстонией 5 и 8 сентября соответственно, сообщает пресс-служба ростовчан.



Напомним, что Байрамян родился в Армении, но провёл 7 матчей за сборную России U-21. Этим летом полузащитник смог договориться с Федерацией футбола Армении о выступлении за их национальную команду.

