— Главные отличия в атаке. Бразильские нападающие без раздумий берут игру на себя, идут в дриблинг, обыгрывают одного-двух соперников. В России это не всегда так, — заявил футболист.
23-летний Серкейра выступает за "Локомотив" с лета 2019 года, выиграв с командой Суперкубок России. В нынешнем сезоне Мурило отыграл четыре матча в чемпионате России, в которых забил один гол.
"Локомотив" после четырех туров идёт на четвертом месте с семью очками.
Источник: пресс-служба "Локомотива".
Защитник "Локомотива" Мурило сравнил РПЛ и чемпионат Бразилии
Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра рассказал о главной разнице между чемпионатами России и Бразилии.
Фото: ФК "Локомотив"
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