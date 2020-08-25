Гунько: много карточек мы получаем "в подарок"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с "Арсеналом".

Фото: ФК "Химки"

Матч закончился со счётом 1:1.



- Непростая игра. Для нас нет проходных игр. Мы заработали сегодня очко, но хотя я верил, что победим. Думаю, по совокупности всех факторов, наверное, очко нам в копилку.



Большое количество желтых и красных карточек? Команда неравнодушна, она жесткая и неуступчивая. Где-то, может быть, мы не успеваем. И много карточек мы получаем "в подарок".



Вторая желтая Казанцеву? Всегда есть вопросы к футболистам, тренерам, судьям, но пусть разбираются те, кто в этом компетентен.



Не жалею ли, что принял "Химки" за неделю до старта чемпионата? С такой командой, с такими играми - ни в коем случае. Я очень рад, - сказал Гунько в интервью пресс-службе клуба.