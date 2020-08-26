Сообщается, что два клуба Бунделиги проявляют интерес к 22-летнему хавбеку армейцев. Названия клубов не известны, но отмечается, что это команды из середины таблицы Бунгдеслиги.
Бистрович перешел в ЦСКА из "Славен Белупо" зимой 2018 года.
В текущем сезоне РПЛ хорват в составе армейцев провел два матча.
Источник: Metaratings.ru
Бистрович может продолжить карьеру в Германии
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может покинуть московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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