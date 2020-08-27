Твиттер "Зенита" сравнил матч против "Динамо" с игрой в регби (фото)

Full time in Moscow...— FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 26, 2020
Russia's national Rugby team take the three points at the VTB Arena.#DynamoZenit 1-0 | #RPL pic.twitter.com/gdywrkYsoX
"Матч в Москве окончен. Сборная России по регби берет три очка на "ВТБ Арене", - гласит подпись фотографии.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Вероятно, пресс-служба "сине-бело-голубых" намекала на грубый стиль игры "Динамо". Напомним, что травму в составе "Зенита" во вчерашнем матче получил нападающий Себастьян Дриусси.