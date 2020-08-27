Перес — физиотерапевт Параолимпийского комитета Испании. Он отработал Олимпиады в Сочи, Рио и Пхенчане.
Лопес — ранее работал врачом-реабилитологом в "Депортиво". Габриэле Маттиусси, который ранее работал на должности Лопеса в "Ростове", покинул клуб.
"Ростов" после пяти туров идёт на шестом месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 9 очками. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 30 августа в гостях против "Краснодара".
Тренерский штаб "Ростова" пополнился двумя испанскими специалистами
"Ростов" объявил о подписании трудового соглашения с старшим физиотерапевтом Гильермо Пересом и тренером-реабилитологом Фернандо Лопесом.
Фото: ФК "Ростов"
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