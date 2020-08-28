"Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR.
Что касается извинений Скопинцева после этого эпизода, то они не оправдывают его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и вместо красной дать жёлтую", - передаёт слова Ригони "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале сообщил, что удаление Скопинцева в матче с "Зенитом" отменено.
После 5-и туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" с 12 очками занимает 1 место. "Динамо" расположилось на 4 строчке с 10 очками.
Ригони - о удалении Скопинцева: по мне, это очевидная красная карточка
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал удаление защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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