Ригони - о удалении Скопинцева: по мне, это очевидная красная карточка

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал удаление защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR.

Что касается извинений Скопинцева после этого эпизода, то они не оправдывают его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и вместо красной дать жёлтую", - передаёт слова Ригони "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале сообщил, что удаление Скопинцева в матче с "Зенитом" отменено.

После 5-и туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" с 12 очками занимает 1 место. "Динамо" расположилось на 4 строчке с 10 очками.

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Теги: Зенит Динамо Скопинцев Ригони
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