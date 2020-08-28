Источник: Палинья отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья не намерен переходить в ЦСКА.
Фото: soccersouls.com
Лиссабонский клуб получил два предложения по трансферу Палиньи от ЦСКА и "Аль-Насра". Московский клуб готов приобрести Палинью за 12 млн евро, однако игрок не хочет переходить в ЦСКА, ожидая предложения из более сильного чемпионата.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 27 матчей и забил 2 мяча.

Источник: Record

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Палинья Спортинг ЦСКА Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стали известны новые подробности в деле по Еськову
Нигматуллин: ЦСКА проводит одну из лучших трансферных кампаний
Ливерани возглавил "Парму"
Гатагов заявил, что Алексей Миранчук привнесет креатив в "Аталанту"
Источник: Палинья отказался переходить в ЦСКА 1
Геркус: уверен, Алексей Миранчук добьется многого в "Аталанте" 3
Экс-игрок "Сочи" Рами перейдет в "Реджину"
Бакаев рассказал, что скучал по сборной России
Баринов заявил, что Семин не звонил ему после операции 4
Бывший игрок ЦСКА Абель Эрнандес перешел в "Интернасьонал"
Источник: "Аталанта" завершила сделку по Алексею Миранчуку 8
"Барселона" может купить Иммобиле на замену Суаресу
КДК РФС наказал "Локомотив" матчем на нейтральном поле условно. Сухина дисквалифицирован на четыре встречи 8
Месси сообщил Гвардиоле, что хочет выиграть с ним два "Золотых мяча" 3
Радимов: наше судейство трусливо и позорно 11
Игуаин может перейти в клуб АПЛ
З.Бакаев прокомментировал жест своего брата Солтмурада, который показал ромбик после победы над ЦСКА 3
Бакаев: с большим удовольствием вспоминаю каждый день, проведенный в "Арсенале" 2
Месси и Роналду могут стать одноклубниками. "Ювентус" интересуется аргентинцем 3
Газзаев высказался по поводу проверки судей на полиграфе 10
Отец Месси рассказал, что аргентинец хочет продолжить карьеру в "Ман Сити"
"Ротор" объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича
Ригони - о удалении Скопинцева: по мне, это очевидная красная карточка 4
ЦСКА сравнил новичка команды Эджуке с супергероем комиксов Флэшем (видео) 2
Миранчук отказался от повышения зарплаты в "Локомотиве" ради перехода в "Аталанту" 14
"Фламенго" обратился в "Спартак" для продления аренды Педро Роши 2
Еськов прокомментировал информацию о провале проверки на полиграфе 13
ЦСКА объявил о переходе Эджуке 19
Еськов соврал на полиграфе, Миранчук едет в «Аталанту», Эджуке приехал в ЦСКА. Главное за 28 августа
Канчельскис заболел коронавирусом
Все новости