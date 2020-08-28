Лиссабонский клуб получил два предложения по трансферу Палиньи от ЦСКА и "Аль-Насра". Московский клуб готов приобрести Палинью за 12 млн евро, однако игрок не хочет переходить в ЦСКА, ожидая предложения из более сильного чемпионата.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 27 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Record
Источник: Палинья отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья не намерен переходить в ЦСКА.
Фото: soccersouls.com
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