Соболев рассказал, как познакомился с Кокориным

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о дружбе с форвардом Александром Кокориным.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас есть общий друг Алан Чочиев. Когда я переходил в "Крылья", мы начали вместе играть с Кокориным в Counter-Strike. Также познакомились с Кириллом Капризовым. Counter-Strike сближает.

У Кокорина покупал машину. Сделал ли скидку? Да. Там еще проблема с колесами была. Сказал ему, чтобы его скидку сделал. Он сделал", - сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин был арестован после серии драк в Москве осенью 2018 года. Футболист год провел в тюрьме.

"На тот момент мы с ним еще не были так близки, как сейчас. Я за него переживал и поддерживал его, у нас ведь общие друзья есть. Другой ли Кокорин человек после тюрьмы? Думаю, да. Он очень сильно поменялся, он стал спокойный, не кричит.

Не могу сказать, справедливое решение суда ли было посадить его. Но то, что поддержка ему с Мамаевым была нужна, это 100 процентов. Именно им было важно выразить поддержку, им было тяжело", - заявил Соболев.

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Теги: Соболев Кокорин Спартак
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