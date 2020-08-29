"Юрий Семин для меня легенда. Я его люблю, уважаю и буду уважать до конца жизни. Все, что он для меня сделал, я никогда не забуду. Семин - самый уважаемый для меня человек в "Локомотиве", - сказал Кверквелия.
В этом сезоне Кверквелия отправился в аренду в "Ротор". Его контракт принадлежит "Локомотиву".
В текущем сезоне РПЛ 28-летний грузинский защитник в составе "Ротора" провел 2 матча.
Источник: "СЭ"
Кверквелия: буду до конца жизни уважать Семина
Защитник Соломон Кверквелия поделился своим мнением о бывшем наставнике "Локомотива" Юрие Семине.
Фото: ФК "Локомотив"
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