Бразильский форвард покинет португальский клуб. Основным претендентом на Соареса является "Спартак", который готов выложить за него 10 млн евро.
В прошлом чемпионате Португалии 29-летний Соарес в составе "Порту" провел 30 матчей и забил 10 мячей.
Источник: Аbola
Источник: Соарес покинет "Порту". На игрока претендует "Спартак"
Нападающий "Порту" Тикиньо Соарес сменит клубную прописку.
Фото: ФК "Порту"
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