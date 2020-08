"Локомотив" объявил о переходе Миранчука в "Аталанту"

View this post on Instagram

?? «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальнои? договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянскии? клуб. Трансфер завершится, когда Алексеи? прои?дет медобследование. Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Ле?ша дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчеи?, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач ? Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны ? Мы желаем Ле?ше успешнои? карьеры, новых побед и яркои? игры в чемпионате Италии @miranchuk ? #СпасибоЛе?ша