Дудь: у Миранчука есть все перспективы стать большим игроком

Наконец-то, глобальное событие из мира русского футбола. Алексей @miranchuk, главная звезда московского «Локомотива», вот-вот переедет в чемпионат Италии. Конкретно в «Аталанту» – клуб из Бергамо, который покорил в этом сезоне всех, домчав до четвертьфинала Лиги чемпионов. Там очень толковый тренер и все перспективы стать большим игроком. Миранчуку – старания, развития и удачи. Фото – @koda_117. Это 2013 год, 17-летний Миранчук проводит свой первый матч за взрослый «Локомотив» #заебись