Дудь: у Миранчука есть все перспективы стать большим игроком

Журналист и YouTube-блогер Юрий Дудь в своем "инстаграме" поделился мнением касаемо перехода полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
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Наконец-то, глобальное событие из мира русского футбола. Алексей @miranchuk, главная звезда московского «Локомотива», вот-вот переедет в чемпионат Италии. Конкретно в «Аталанту» – клуб из Бергамо, который покорил в этом сезоне всех, домчав до четвертьфинала Лиги чемпионов. Там очень толковый тренер и все перспективы стать большим игроком. Миранчуку – старания, развития и удачи. Фото – @koda_117. Это 2013 год, 17-летний Миранчук проводит свой первый матч за взрослый «Локомотив» #заебись

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Сегодня "Локомотив" объявил о переходе 24-летнего футболиста в итальянский клуб. За трансфер Миранчука "Аталанта" заплатит 14,5 млн евро. Россиянин подпишет контракт с клубом из Бергамо после прохождения медосмотра.

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Теги: Миранчук Аталанта Локомотив
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