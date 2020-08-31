Источник: Глушаков может вернуться в "Локомотив"

Полузащитник Денис Глушаков может вновь оказаться в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, представители футболиста поинтересовались у "Локомотива" о возможном подписании полузащитника, который в данный момент находится без клуба.

Руководство "железнодорожников" в ответ поинтересовалось, будет ли готов Глушаков подписать краткосрочный контракт, получив на вопрос положительный ответ. Правда, вариант с 33-летним футболистом рассматривается как запасной.

В нынешний момент Глушаков находится без клуба. Его контракт с "Ахматом" истёк по окончании прошлого сезона.

"Локомотив" после шести туров идёт на восьмом месте чемпионата России с восемью очками.

Источник: Metaratings

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Теги: Локомотив Ахмат Спартак Глушаков
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