"Ребята здорово провели прошлый сезон. Несмотря на молодой возраст, играли стабильно. Сейчас нужно продолжать в том же духе – это будущее нашей страны. Парни уже показывают высокий класс", - сказал Джанаев.
Напомним, что вратарь "Сочи" получил вызов в национальную команду на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Максименко и Сафонов готовятся к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года в составе молодежной сборной России.
Источник: телеграм-канал сборной России
Джанаев - о Максименко и Сафонове: это будущее сборной России
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев поделился мнением о игре коллег по амплуа Александра Максименко и Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Спартак"
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