Газизов: если судья ошибся с пенальти в ворота "Ротора", то это печально

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии по пенальти в матче с "Ротором".
Фото: "Спорт-Экспресс"
По итогам заседания экспертно-судейской комиссии было принято решение, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.

"Я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Если судья ошибся, то, конечно, это печально", - сказал Газизов.

Матч 4-го тура РПЛ в Волгограде завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

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Теги: Газизов Спартак Ротор
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