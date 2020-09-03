По итогам заседания экспертно-судейской комиссии было принято решение, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.
"Я пока не видел этого сообщения. Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Если судья ошибся, то, конечно, это печально", - сказал Газизов.
Матч 4-го тура РПЛ в Волгограде завершился победой красно-белых со счетом 1:0.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Газизов: если судья ошибся с пенальти в ворота "Ротора", то это печально
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии по пенальти в матче с "Ротором".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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