- На мой взгляд, рады не были. Газизов сделал максимально всё, чтобы я остался. Но мы хорошо с ним поговорили как два взрослых мужчины. Думаю, он меня понял и отпустил, пожелав удачи. Разошлись в хороших отношениях.
Для меня это некий вызов. Одно дело, когда ты работаешь в теплой ванне: родной город, всё налажено и работает, у тебя обширные связи в медицинских кругах практически в любой клинике. Но мне захотелось выйти из состояния профессионального комфорта, - цитирует Бутовского РИА Новости.
Михаил также рассказал, что оснащение на базе "Рубина" не уступает ведущим клубам России. По словам Бутовского, казанский клуб даже является лидером в этом плане, обогнав "Спартак" и ЦСКА.
Более того, Бутовский рассказал, что не имеет клубных пристрастий, поэтому к критичным высказываниям о смене команд относится спокойно. По словам специалиста, он поклялся оказывать помощь и спасать жизни людей, поэтому цвета клубов не влияют на него.
Напомним, 12 августа было объявлено об уходе Михаила Бутовского с поста главного врача московского "Спартака". Специалист присоединился к "Рубину". Сообщалось, что этот переход осуществился по просьбе главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. В свое время он приглашал врача в ЦСКА.
Экс-врач "Спартака" Бутовский: Газизов сделал всё, чтобы я остался, но мне захотелось покинуть зону комфорта
Экс-врач "Спартака" Михаил Бутовский, который присоединился к "Рубину", ответил на вопрос, как в московском клубе восприняли его уход.
Фото: ФК "Спартак"
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