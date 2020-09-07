По словам главы службы коммуникации "Спартака" Антона Фетисова, ограничения связаны из-за коронавирусной инфекцией.
"Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19. Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест. Но нас расстраивает этот факт, поскольку дерби без наших фанатов - не дерби", - цитирует Фетисова РБК.
ЦСКА на официальном сайте сегодня сообщил, что билеты на матч со "Спартаком" будут продавать только владельцам абонементов и тем, у кого имеются карты болельщика. Армейцы отметили, что люди в атрибутике "Спартака" на стадион "ВЭБ Арена" попасть не смогут.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 мск.
"Спартак": дерби без наших фанатов - не дерби
В "Спартаке" прокомментировали решение ЦСКА не допускать болельщиков красно-белых на матч 7-го тура чемпионата России.
Фото: Global Look Press
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